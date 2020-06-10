COVID-19 на Луганщине: Новых случаев нет, 44 человека выздоровели (Карта)

За последние сутки в Луганской области снова не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 в Луганской области не выявлены (исследованы 3 подозрительных случая). Один больной выздоровел (г. Рубежное). Продолжают лечение 10 человек, 3 – госпитализированы, 7 – амбулаторно», – сообщают в центре.

Всего по области COVID-19 подтвержден у 54 человек, 44 человека выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июня в Украине коронавирусом заболел 28 381 человек (12 769 пациентов выздоровели, 833 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 246 случаев СOVID-19 (129 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая СOVID-19 (44 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).