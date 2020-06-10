Молоко из бочки и чебуреки: Житель Донецка показал цены на рынке в Буденновском районе (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал цены на продукты в Буденновском районе.

По словам, дончанина, площадь Буденного немного облагородили, установили детскую площадку. «Виконста» отметил, что район считается спальным, в нем – девятиэтажки и пятиэтажки.

Ниже площади находится рынок. «Виконста» поделился ценами на продукты на рынке.

Овощи, фрукты и ягоды (за 1 кг):

капуста – 22-30 руб. (10-13 грн по местному курсу на 10.06.2020);

огурцы – 80 руб. (35 грн);

картофель – 30-40 руб. (13-17 грн);

морковь – 33 руб. (14 грн);

кабачки – 80 руб. (35 грн);

болгарский перец – 250 руб. (109 грн);

помидоры – от 100 руб. (44 грн);

черешня – 358 руб. (156 грн);

слива – 200 руб. (87 грн);

персик – 200 руб. (87 грн);

бананы – 100 руб. (44 грн);

клубника – 350 руб. (152 грн);

лимоны – 200 (87 грн);

апельсины – 110 руб. (48 грн).

Дончанин рассказал, что раньше здесь не было такого количества ларьков. «Буквально года полтора-два как поставили», – сообщил он.

Есть небольшая мини-барахолка, а также хозяйственные и строительные товары. В киосках продают канцелярию, бытовую химию, ремонтируют телефоны, есть и продуктовые магазинчики, а также парикмахерская, обмен валют. В той части рынка, где построили павильоны, покупателей не так много – большинство делают покупки на открытых торговых рядах.

На торговых рядах есть одежда, обувь, постельное, ковры, детские игрушки. Есть и рыбные ряды, где продают креветку, скумбрию, селедку и т.д.

«Колбасный отдел. В среднем от 250 до 300 руб. (от 109 до 130 грн – ред.) более-менее нормальные сосиски», – сообщил «Виконста».

В точке общепита продают:

чебуреки – 30 руб. (13 грн);

кофе – 15 руб. (7 грн);

чай – 10 руб. (4 грн).

Также продается соленое сало – 290 руб. (126 грн), соленое сало с прорезью – 340 руб. (148 грн), яйца – 58-65 (25-28 грн).

Цены на мясо:

Свинина Отбивная – 273 руб. (119 грн); вырезка – 290 руб. (126 грн); лопатка – 219 руб. (95 грн); мякоть – 245 руб. (107 грн); шея – 288 руб. (125 грн); ребро – 225 руб. (98 грн).

Курятина Бедро – 183-189 руб. (80-82 грн); филе – 196-205 руб. (85-89 грн); цыплята – 128 руб. (56 грн); фарш филейный – 197 руб. (86 грн); голень – 130 руб. (57 грн); крыло – 149 руб. (65 грн).



«Рынок небольшой, но здесь все есть… Цены приблизительно одинаковые везде», – сообщил житель Донецка.

Также он сообщил, что продают воду на разлив – 2 руб. (0,9 грн) за литр. Есть и молоко на разлив – его привозит машина в бочке, стоит 40 руб. (17 грн) за литр.

Напомним, ранее «Виконста» показал цены на продукты на рынке в жилмассиве Текстильщик в Кировском районе.