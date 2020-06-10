RU
Все новости

Минздрав изменил критерии выписки выздоровевших от COVID-19

10.06.20 12:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины изменило критерии для выписки людей, выздоровевших от COVID-19. Теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух. Об этом сегодня, 10 июня, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных теста ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем увеличение количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию», – сказал Ляшко.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк