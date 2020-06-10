Минздрав изменил критерии выписки выздоровевших от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины изменило критерии для выписки людей, выздоровевших от COVID-19. Теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух. Об этом сегодня, 10 июня, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных теста ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем увеличение количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию», – сказал Ляшко.