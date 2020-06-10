Сегодня жарко во всех смыслах: Что происходит на КПВВ (Фото)

На КПВВ на линии разграничения сегодня, 10 июня, скопилось много людей. Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

«На КПВВ жарко во всех смыслах этого слова. Так, со стороны неподконтрольной правительству Украины территории на КПП "Александровка" ("Каргилл") людям, которые планировали пересечь линию разграничения в направлении подконтрольной территории, сообщили о том, что пропуск осуществляться не будет. Причина – не работает база данных», – сообщили в «Право на защиту».

Также мониторы сообщили, что с украинской стороны осуществляется пропуск людей на КПВВ «Станица Луганская».

Процесс пропуска людей в фото:

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.

В «ЛНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения 10 июня, как это планирует сделать украинская сторона. Также «ДНР» не намерена 10 июня открывать свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения.