Петру Порошенко сообщили о подозрении

Пятый президент Украины (2014-2019 годы) Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), где ему сообщили о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет «Сегодня».

В ГБР сообщили, что политик пришел к ним вместе с адвокатом, однако уже через полчаса отказывался от участия в допросе и даже пытался покинуть здание Бюро.

В то же время прокуроры Офиса генпрокурора, по поручению генерального прокурора, сообщили о подозрении Порошенко.

«Еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора … попытался сообщить о подозрении. Поскольку это не было согласно закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком и Порошенко покинул здание ГБР … Дело, о котором идет речь, это дело о назначении господина Семочко замглавы Службы внешней разведки … что якобы Порошенко с целью украсть деньги, то есть зарплату Семочко, назначил его в обход процедуры на эту должность», – сказал адвокат Илья Новиков.

Он также сообщил, что, согласно закону, подозрение народному депутату должен вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не ее подчиненные.

Перед допросом под здание ГБР принесли картины, поскольку изначально Петр Порошенко вызывался к следователю именно по делу картин, поскольку в прошлый раз сотрудники ГБР приехали на выставку этих картин и выломали дверь, чтобы вручить повестку политику.