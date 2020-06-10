Выборов в облсоветы Донецкой и Луганской областей в этом году не будет, – нардеп

Выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей в этом году точно не состоятся. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко на брифинге в Северодонецке, передает «Hromadske».

«Пока выборов в областные советы не будет. В этом году их точно не будет», – сказал Ткаченко.

По мнению нардепа, о назначении выборов в облсоветы не может идти речи «до мирного урегулирования всей ситуации» и «пока действуют военно-гражданские администрации».

Областные военно-гражданские администрации после начала войны перебрали на себя полномочия областных советов и областных государственных администраций.

Напомним, последние выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей состоялись в 2010 году. В 2015-м выборы в облсоветы этих регионов не состоялись из-за ситуации с безопасностью и потому, что часть территорий областей стали неподконтрольными украинскому правительству. Так же тогда не состоялись выборы в местные советы в ряде прифронтовых населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что более 30 депутатов Донецкого областного совета направили обращение к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о необходимости провести осенью 2020 года очередные выборы депутатов Донецкого областного совета на подконтрольной украинской власти территории.