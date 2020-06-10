СБУ разоблачила чиновника оборонного госпредприятия на разглашении гостайны

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.