Оборудование пережило все мировые войны: Правозащитники показали места обсервации на Луганщине (Фото)

Мониторинговая группа Благотворительного фонда «Восток SOS» посетила все места в Луганской области, определенные региональными властями для обсервации по COVID-19. Некоторые из них правозащитники оценили как непригодные для длительного пребывания людей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава организации Константин Реуцкий.

«"Восток SOS" посетил все 8 мест обсервации в Луганской области и предлагает вашему вниманию свои выводы. Они не утешительны. Три из этих мест существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека», – написал Реуцкий.

Мониторинговые визиты проходили в период со 2 по 19 мая 2020 года. По оценке участников мониторинговой группы, большинство помещений, отведенных под обсервацию в Луганской области, находятся в плохом техническом состоянии и не соответствуют стандартам, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача Украины №6 от 02.04.2020 года.

«Представители власти на Луганщине сетовали, что подавляющее большинство людей из числа тех, кто въезжает в область из-за рубежа или из неподконтрольных территорий, отказываются от изоляции в местах обсервации, которые местные чиновники заботливо приготовили для своих земляков. Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 тыс. грн. Если вы рассмотрите эти фотографии, вы поймете, почему люди не пугают такие штрафы», – пишет Реуцкий.

Он опубликовал фото одного из мест обсервации в Белолуцке (Новопсковский р-н Луганской обл.).

«Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речи об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенным грязным бельем, с оборудованием, которое пережило все мировые войны. Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, лишь только видели условия», – возмущается правозащитник.

По его словам, место обсервации имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живут несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

В отчете правозащитников указано, что в неудовлетворительном состоянии находится и помещение для обсервации в дневном стационаре Станично-Луганской центральной районной больницы. Указанное помещение не эксплуатируется уже несколько лет и требует капитального ремонта. Оборудование и мебель изношены и требуют замены.

В то же время в хорошем состоянии находится отведенное под обсервацию помещение амбулатории семейной медицины в поселке Даниловка Беловодского района Луганской области. В помещении амбулатории в конце 2019 года сделан капитальный ремонт, все комнаты для обсервации находятся в хорошем состоянии, оборудованы мебелью и умывальниками.

«Однако в помещении амбулатории нет горячей воды и душевой, что недопустимо для двухнедельного принудительного содержания людей. Для гигиенических процедур люди, находящиеся на обсервации, используют тазы и греют воду в электрических чайниках. Поддерживать надлежащий санитарный уровень в таких условиях достаточно сложно. Кроме того, работники амбулатории жалуются на отсутствие бесконтактных термометров и недостаток некоторых элементов постельного белья», – констатируют правозащитники.

Сам поселок Даниловка периодически страдает от отсутствия электроэнергии. В частности, такая проблема возникала и во время предыдущей обсервации – 8 человек, находящихся в помещении сельской амбулатории под круглосуточной полицейской охраной, на три дня остались без электричества, а значит без возможности подогреть еду или чай, а также без возможности должным образом обеспечить личную гигиену, и были вынуждены покидать помещение обсервации, чтобы воспользоваться туалетом на улице.

По данным «Восток SOS», по меньшей мере 3 из 8 мест обсервации существуют скорее на бумаге.

«Представители частных предприятий, владеющих отелями "Северский Донец" и "Центральный" в Северодонецке и мини-гостиницы по улице Студенческая, 32, в Рубежном не рады перспективе принимать людей на изоляцию. Представители этих предприятий отмечают, что решение о размещении обсерваций в их помещениях было принято директивно, без предварительных консультаций с владельцами. Например, по словам администрации гостиницы "Северский Донец", представители государственных администраций и правоохранительных органов приезжали изучать бытовые условия, но об окончательном решении о выделении отеля под обсервацию владельцам не известно», – сообщили правозащитники.

Мониторинговая группа отмечает, что согласно санитарным требованиям, в комнатах обсервации должны размещаться не более 4-х человек, однако в перечне обсерваторов, утвержденном председателем Луганской облгосадминистрации, учреждение в Попасной предлагает размещение 50 человек в 10-ти комнатах. Нормы плотности превышены также в обсервации в Белолуцке.

Кроме того, правилами предусмотрено обязательное наличие изолятора на базе каждого обсерватора, куда помещаются контактные лица в случае подтверждения диагноза коронавирусной болезни у лица, находившегося на обсервации. Все посещенные заведения, кроме больницы в Петропавловке, не имеют надлежащим образом оборудованных изоляторов.

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача, персонал, обслуживающий обсерватор, не может покидать пределы обсерватора течение всего срока размещения там людей. Исходя из данных, полученных участниками мониторинговой миссии, данная норма не соблюдена ни в одном из посещенных мест обсервации.

«Персонал медицинских учреждений, отведенных под обсервации, ежедневно посещает обсерваторы для осуществления медицинских процедур и обеспечения питания размещенных там людей. Все опрошенные работники обсерваций живут дома. О местах для длительного проживания персонала обсерваций ни в одном из посещенных заведений участникам мониторинговой группы не сообщили», – констатируют правозащитники.

Ни одно из посещенных мониторинговой группой мест обсервации не оборудовано для размещения маломобильных людей и лиц с инвалидностью.