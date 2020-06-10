Будут ли местные выборы на неподконтрольном Донбассе: Мнение представителя Украины в ТКГ

Официальный представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу журналист Сергей Гармаш не видит возможности проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса 25 октября 2020 года. Такое мнение Гармаш выразил в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Однозначно проведение выборов в ОРДЛО может быть только после закрытой границы, после того, как перестают стрелять и туда возвращаются наши правоохранительные органы, которые могут обеспечить условия безопасности, в том числе в первую очередь для переселенцев, которые вернутся и будут принимать участие в выборах», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что не видит возможности проведения местных выборов на неподконтрольном Донбассе 25 октября 2020 года, хотя украинская делегация настаивает именно на дате 25 октября.

«Но я понимаю, что это дипломатия. По вчерашней (на переговорах 9 июня, – ред.) позиции России и ее представителей ОРДЛО я понимаю, что абсолютно нет никакой вероятности проведения выборов 25 октября там», – заявил Гармаш.

Напомним, 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.