На Донетчине 12-летний ребенок за рулем автомобиля сбил женщину

В городе Белицкое (Добропольский р-н Донецкой обл.) 12-летний мальчик за рулем автомобиля Chery наехал на женщину. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

9 июня около 10:00 утра в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Белицком произошло ДТП с потерпевшей.

«Установлено, что 58-летнюю женщину сбил автомобиль, за рулем которого находился 12-летний ребенок. По словам матери этого мальчика, она дала сыну транспортное средство, чтобы тот проехал несколько метров до своего дома и при повороте он случайно задел прохожую», – рассказали в полиции.

С переломом руки пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами») и ст. 287 («Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации»). Продолжается следствие.