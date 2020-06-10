В «ДНР» и «ЛНР» женщины-водители совершили ДТП (Фото)

На неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины произошли ДТП с пострадавшими.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», 9 июня в 17:40 по пр. Ленинский в Ленинском районе Донецка произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.

Водитель автомобиля Mazda-3 не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с остановившимся автомобилем Mitsubishi-Asх. После удара автомобиль Mitsubishi в неуправляемом состоянии сместился вперед по ходу движения и столкнулся с остановившимся перед ним автомобилем Ford-Fusion, который в неуправляемом состоянии проехал вперед и столкнулся с автомобилем Nissan-Qashqai, который остановился на красный сигнал светофора перед пересечением с ул. Куйбышева.

В результате ДТП 19-летняя девушка – водитель автомобиля Mazda-3 получила травмы.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», 8 июня на автодороге Луганск-Алчевск, в районе пос. Белое (Лутугинский р-н), женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, не убедившись в безопасности.

В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в «Луганскую республиканскую клиническую больницу», где от полученных телесных повреждений скончалась. «Автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».