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Шезлонги на дистанции, изоляция с ОРВИ: Как будут работать базы отдыха

10.06.20 15:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 10 июня, Украина переходит к очередному этапу смягчения карантина. В стране смогут возобновить работу санатории, дома и базы отдыха при соблюдении ряда требований, передает «НВ».

Такие учреждения вновь откроются лишь в тех регионах, где соблюдены все три критерия для ослабления карантина. Подобным образом система адаптивного карантина действует и для отмены других ограничений на каждом этапе.

Анонсируя открытие баз отдыха, министр здравоохранения Максим Степанов ранее напомнил, что их работа должна соответствовать новым рекомендациям Минздрава.

Главные из них таковы:

  • всем сотрудникам перед началом смены должны измерять температуру;
  • на входе необходимо разместить информационные материалы о пандемии коронавируса;
  • на базе отдыха следует обеспечить свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам;
  • отдыхающие должны носить маски за пределами номеров (внутри здания);
  • администрация должна организовать регистрацию посетителей так, чтобы не допускать очередей и скопления отдыхающих;
  • шезлонги на пляже должны быть размещены с учетом социальной дистанции;
  • питание должно осуществляться в номерах, ресторанах, обеденных залах только по системе предварительных заказов;
  • лица, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, должны быть изолированы, а в случае многоместного размещения изоляции подлежат все, кто проживал совместно.

Детские лагеря пока не открывают – решение об этом будет приниматься отдельно, поскольку в таких заведениях в летний период есть риск вспышки инфекций, в частности, кишечных.

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