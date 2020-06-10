Шезлонги на дистанции, изоляция с ОРВИ: Как будут работать базы отдыха

Сегодня, 10 июня, Украина переходит к очередному этапу смягчения карантина. В стране смогут возобновить работу санатории, дома и базы отдыха при соблюдении ряда требований, передает «НВ».

Такие учреждения вновь откроются лишь в тех регионах, где соблюдены все три критерия для ослабления карантина. Подобным образом система адаптивного карантина действует и для отмены других ограничений на каждом этапе.

Анонсируя открытие баз отдыха, министр здравоохранения Максим Степанов ранее напомнил, что их работа должна соответствовать новым рекомендациям Минздрава.

Главные из них таковы:

всем сотрудникам перед началом смены должны измерять температуру;

на входе необходимо разместить информационные материалы о пандемии коронавируса;

на базе отдыха следует обеспечить свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам;

отдыхающие должны носить маски за пределами номеров (внутри здания);

администрация должна организовать регистрацию посетителей так, чтобы не допускать очередей и скопления отдыхающих;

шезлонги на пляже должны быть размещены с учетом социальной дистанции;

питание должно осуществляться в номерах, ресторанах, обеденных залах только по системе предварительных заказов;

лица, у которых обнаружили симптомы ОРВИ, должны быть изолированы, а в случае многоместного размещения изоляции подлежат все, кто проживал совместно.

Детские лагеря пока не открывают – решение об этом будет приниматься отдельно, поскольку в таких заведениях в летний период есть риск вспышки инфекций, в частности, кишечных.