Только что с Марьинки. «ДНР» всех развернули, – очевидцы о ситуации на линии разграничения

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 10 июня, не пропускали через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию людей, которые пересекли украинские КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В Госпогранслужбе отметили, что пограничники из состава Объединенных сил в 11:00, согласно приказу командующего ООС, начали пропуск через линию разграничения в определенных контрольных пунктах въезда-выезда.
«По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. В настоящее время (сообщение было обнародовано около 13:00, – ред.) еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков», – сообщили в пресс-службе.
«Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где русские наемники установили противотанковые заграждения», – добавили в Госпогранслужбе.
По данным ГПСУ, только перед КПВВ «Марьинка» собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидали пропуска еще с 6 часов утра.
Очевидцы в соцсетях также подтверждают, что представители НВФ не пропускают людей через свои КПП:
- «Кузя»: «10:26. Стоим на "Каргилле", на выезд из ДНР, очередь от моста, граница пока закрыта, ГАИ не гоняет, приехали ОБСЕ»;
- «N T»: «11:09. Муж стоит в Марьинке с 5 утра, никого не пускают»;
- Геннадий: «11:09. Два авто уже поехали на разведку»;
- Артем: «11:10. С какой стороны?»;
- Анна: «11:11. С украинской»;
- Иван: «11:13. ДНР развернула всех»;
- «Я»: «11:19. Только что с Марьинки. "ДНР" всех развернули. Никого никуда не пускают»;
- Геннадий: «11:38. Первую машину с Марьинки в ДНР не пропустили, вернулись, люди продолжают ждать. Причем тех, кого не пропустили, обязали установить приложение "Дій вдома"»;
- Елена: «12:24. Все. С Марьинки все разъехались»;
- Alex: «12:25. Съездил на разведку в Марьинку из Донецка. Машин до моста. Что интересно, очередь одна, без льготной. Пеших почти весь павильон. ОБСЕ была и ничего не узнала от вояк. Говорят, нет приказа. Одного человека пропустили с разрешением от штаба, вроде литовец. Некоторые собираются стоять до упора (я так понимаю, до 20:00). Ночевать вроде желающих нет»;
- «Посуточно»: «12:32. Никто никуда не разъехался! Муж сейчас там со стороны Украины стоит. Одного мужчину ДНР не пропустила. Но все стоят, было телевидение какое-то, интервью брали у людей. "Скорая" приехала, кому-то плохо стало»;
- «Stranger»: «12:32. КПВВ со стороны Украины открылись, со стороны ДНР закрыты (Марьинка и Станица Луганская)»;
- «N T»: «12:49. На Александровском из Донецка никого не пускают, просят разъезжаться! Пост не откроют, нет указаний! Говорят, читайте достоверные источники и ждите, раньше чем через 2-3 дня никого не пустят точно»;
- «Ванилин»: «13:22. Только что вернулся из Александровки. Гайцы всех развернули. Сейчас там практически машин нет. Со слов полиции, блокпост откроется 24 июня. ОБСЕ там. Наблюдают. Расспрашивают. Сами ничего не говорят. Были и пешие. Выглядят очень устало. Тоже идут назад. Никого и никуда не пустили»;
- «Посуточно»: «13:27. В Марьинке половина машин разъехались, осталось штук 20 и таксисты подвозят пеших, человек 50 стоит».