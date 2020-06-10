Только что с Марьинки. «ДНР» всех развернули, – очевидцы о ситуации на линии разграничения

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 10 июня, не пропускали через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию людей, которые пересекли украинские КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что пограничники из состава Объединенных сил в 11:00, согласно приказу командующего ООС, начали пропуск через линию разграничения в определенных контрольных пунктах въезда-выезда.

«По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. В настоящее время (сообщение было обнародовано около 13:00, – ред.) еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков», – сообщили в пресс-службе.

«Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где русские наемники установили противотанковые заграждения», – добавили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, только перед КПВВ «Марьинка» собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидали пропуска еще с 6 часов утра.

Очевидцы в соцсетях также подтверждают, что представители НВФ не пропускают людей через свои КПП: