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Только что с Марьинки. «ДНР» всех развернули, – очевидцы о ситуации на линии разграничения

10.06.20 15:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 10 июня, не пропускали через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию людей, которые пересекли украинские КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что пограничники из состава Объединенных сил в 11:00, согласно приказу командующего ООС, начали пропуск через линию разграничения в определенных контрольных пунктах въезда-выезда.

«По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. В настоящее время (сообщение было обнародовано около 13:00, – ред.) еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков», – сообщили в пресс-службе.

«Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где русские наемники установили противотанковые заграждения», – добавили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, только перед КПВВ «Марьинка» собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидали пропуска еще с 6 часов утра.

Очевидцы в соцсетях также подтверждают, что представители НВФ не пропускают людей через свои КПП:

  • «Кузя»: «10:26. Стоим на "Каргилле", на выезд из ДНР, очередь от моста, граница пока закрыта, ГАИ не гоняет, приехали ОБСЕ»;
  • «N T»: «11:09. Муж стоит в Марьинке с 5 утра, никого не пускают»;
  • Геннадий: «11:09. Два авто уже поехали на разведку»;
  • Артем: «11:10. С какой стороны?»;
  • Анна: «11:11. С украинской»;
  • Иван: «11:13. ДНР развернула всех»;
  • «Я»: «11:19. Только что с Марьинки. "ДНР" всех развернули. Никого никуда не пускают»;
  • Геннадий: «11:38. Первую машину с Марьинки в ДНР не пропустили, вернулись, люди продолжают ждать. Причем тех, кого не пропустили, обязали установить приложение "Дій вдома"»;
  • Елена: «12:24. Все. С Марьинки все разъехались»;
  • Alex: «12:25. Съездил на разведку в Марьинку из Донецка. Машин до моста. Что интересно, очередь одна, без льготной. Пеших почти весь павильон. ОБСЕ была и ничего не узнала от вояк. Говорят, нет приказа. Одного человека пропустили с разрешением от штаба, вроде литовец. Некоторые собираются стоять до упора (я так понимаю, до 20:00). Ночевать вроде желающих нет»;
  • «Посуточно»: «12:32. Никто никуда не разъехался! Муж сейчас там со стороны Украины стоит. Одного мужчину ДНР не пропустила. Но все стоят, было телевидение какое-то, интервью брали у людей. "Скорая" приехала, кому-то плохо стало»;
  • «Stranger»: «12:32. КПВВ со стороны Украины открылись, со стороны ДНР закрыты (Марьинка и Станица Луганская)»;
  • «N T»: «12:49. На Александровском из Донецка никого не пускают, просят разъезжаться! Пост не откроют, нет указаний! Говорят, читайте достоверные источники и ждите, раньше чем через 2-3 дня никого не пустят точно»;
  • «Ванилин»: «13:22. Только что вернулся из Александровки. Гайцы всех развернули. Сейчас там практически машин нет. Со слов полиции, блокпост откроется 24 июня. ОБСЕ там. Наблюдают. Расспрашивают. Сами ничего не говорят. Были и пешие. Выглядят очень устало. Тоже идут назад. Никого и никуда не пустили»;
  • «Посуточно»: «13:27. В Марьинке половина машин разъехались, осталось штук 20 и таксисты подвозят пеших, человек 50 стоит».

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