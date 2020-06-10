В Донецкой области ослабили карантин: Что разрешили

С 10 июня в Донецкой области начинают действовать новые ослабления карантинных мероприятий. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

«По информации Министерства здравоохранения Украины от 9 июня 2020 года, в Донецкой области за последние 7 дней показатель 1 (инцидентность) составляет 3,73; показатель 2 (загруженность коек) составляет 2,51; показатель 3 (охват тестированием) составляет 12,88 на 100 тыс. населения, что соответствует требованиям п. 4 Постановления о послаблении карантинных мероприятий», – указано в протоколе областной комиссии по ТЭБ и ЧС №22 от 9 июня.

В документе отмечается, что смягчение карантина не касается Славянска, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Согласно решению комиссии, с 10 июня в Донецкой области разрешается:

работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме групповых занятий в составе более 10 человек);

посещение занятий в группах не более 10 человек в учреждениях образования;

перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами в пределах количества мест для сидения;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами в пределах количества мест для сидения;

деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять обязательства по самоизоляции;

деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Данные ослабления будут вводиться с учетом местной эпидемической ситуации, при условии согласования с компетентными службами в коллегиально-комиссионном режиме.