Марина Черенкова: Когда в Минск приглашают, нужно ли ехать?

Приглашенные переговорщики-переселенцы в Минске как лакмусовая бумага отражают раскол в обществе.

1. Является ли расширение ТКГ за счет новых переговорщиков хорошим знаком?

Да и это не обсуждается. Это прогресс.

Минские соглашения предполагают необходимость проведения консультаций.

Это указано в пунктах 9, 11 и 12 и наша сторона обязана их выполнять.

Нам нужно проводить эти консультации, хотя бы потому что это наша часть работы, например, согласования и обсуждение законов об особенностях местного самоуправления, об особенностях выборов, децентрализации.

2. Почему же не все переселенцы и жители Донбасса довольны прогрессом?

Это происходит потому, что внутри нашего общества существует раскол: есть переселенцы, живущие на подконтрольной правительству территории Донбасса (НЕ В КИЕВЕ), взгляды и мнения которых не были учтены. Согласно официальной статистике, у нас 1,4 миллиона ВПЛ и это естественно, что среди такого количества людей будут разные мнения.

3. Что же не так с новыми представителями переселенцев, отчего возмущаются остальные?

С нашими представителями все так, но есть вопросы, на которые остальные переселенцы хотят получить ответы.

Так, Донецкую область в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш и де факто только Денис Казанский является переселенцем.

Луганскую область представляют – юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер и де факто, только Константин Либстер – переселенец.

Возмущения среди ВПЛ касательно луганских представителей нет, и это объясняется их прошлым и риторикой за последние шесть лет. Они не высказывались негативно или оскорбительно в сторону мирного населения неподконтрольных правительству территорий.

Касательно же донецких представителей все несколько сложнее. И Денис Казанский, и Сергей Гармаш выражают мнение только одной части переселенцев. На протяжении шести лет вооруженного конфликта оба делали много резких высказываний относительно мирного населения Донецка и Луганска. Некоторые переселенцы полагают, что они переступили черту и разжигали ненависть по отношению к оставшемуся на неподконтрольной части Донбасса населению. Их относят к условной «партии войны», поэтому и необходимо уравновесить теми переселенцами, которые видят мирное урегулирование по-другому.

4. И что теперь нужно сделать?

Нужен баланс. И Денис Казанский, и Сергей Гармаш имеют право высказываться и иметь свою точку зрения на вопросы разрешения вооруженного конфликта на Донбассе. Однако и другие переселенцы, у которых взгляд на конфликт иной, должны быть представлены в ТКГ.

5. А у нас есть такие переселенцы и почему их не отобрали?

Да. Их много в Краматорске, Мариуполе, Львове, Харькове, Одессе и других городах Украины.

Вопрос отбора и собеседования не прозрачен и не продуман – ответа дать сейчас невозможно.

NB. Для наших политиков и чиновников, занимающихся переговорами, вдруг прочитают:

Важно помнить, что психика человека, проживающего шесть лет в условиях вооруженного конфликта, работает не так как у избирателя, который забывает предвыборную программу кандидата в 80% случаях.

Высказывания наших новых переговорщиков помнит слишком много людей.

На войне крайне важно НИКОГДА не врать и не оскорблять гражданское население, не унижать мирных жителей, ведь ради них и ведутся переговоры, чтобы они, мирные люди, не погибали.