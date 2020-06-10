Питание за свой счет в обсерваторах может стать основанием для исков против Украины, – правозащитники

Обеспечение питания для тех, кто находится на обсервации по COVID-19, является проблемой, которая может повлечь неприятности для Украины в международных судах. Такой вывод сделала Мониторинговая группа Благотворительного фонда «Восток SOS» по итогам посещения всех мест для обсервации в Луганской области.

Правозащитники отмечают в своем отчете, что постановлением №262 Кабинета министров Украины определено, что руководители областных госадминистраций обеспечивают организацию питания, которое осуществляется за счет средств лиц, находящихся в обсерваторах.

«Однако пока адекватная процедура не определена, поэтому заведения, которые принимают людей на обсервацию, организуют питание по своему усмотрению (из бюджета учреждения или при поддержке местных громад). Также постановлением не определен порядок действий в случае, если лица, помещенные на обсервацию, не имеют ресурсов для оплаты питания», – говорится в отчете «Восток SOS».

В целом по итогам визита правозащитники пришли к выводам, что государственные администрации и органы местного самоуправления в Луганской области подошли к организации мест обсервации слишком формально.

По их мнению, большинство из существующих сейчас мест обсервации не соответствуют не только стандартам, установленным Министерством здравоохранения, но и при определенных обстоятельствах могут быть признаны не соответствующими минимальным стандартам достойного содержания, определенным в национальных и международных правовых актах в области прав человека.

«Длительное содержание людей в таких плохих условиях не только не будет способствовать росту лояльности местного населения к украинской власти, но и может быть намеренно использовано для подогрева антиукраинских настроений», – подчеркивают в «Восток SOS».

Правозащитники рекомендуют органам власти и местного самоуправления как можно быстрее пересмотреть утвержденный перечень обсерваторов и определить новые, более подходящие для этого объекты, или выделить средства для быстрого приведения имеющихся помещений в соответствие с минимальными стандартами.

Центральным органам власти рекомендуют пересмотреть подход к организации питания людей, которые помещаются в обсервацию.

«Большой процент из них является представителями незащищенных слоев населения, которые не имеют возможности обеспечить себя питанием. Норма, предусматривающая питание людей в изоляции за их собственный счет, может стать основанием для исков против Украины с обвинением в нарушении стандартов ст. 3 Европейской Конвенции прав человека», – резюмировали правозащитники.

Ранее сообщалось, что группа мониторов «Восток SOS» в период со 2 по 19 мая 2020 года посетила все 8 учреждений в Луганской области, определенные региональными властями для обсервации по COVID-19. Как оказалось, три из этих мест существуют только на бумаге, а большинство помещений находятся в плохом техническом состоянии и не соответствуют стандартам, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача Украины №6 от 02.04.2020 года.