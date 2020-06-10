Дело МН-17: Обвиняемым отказали в иммунитете

Четверым обвиняемым в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе отказано в так называемом иммунитете комбатанта. Нидерландская сторона не видит препятствия для их уголовного преследования. Об этом сегодня, 10 июня, заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает «РБК-Украина».

По его словам, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко не являются комбатантами с точки зрения международного права. Соответственно, они не могут воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования как минимум по двум причинам.

Он уточнил, что, во-первых, Россия отрицает влияние на незаконные вооруженнные формирования «ДНР», что позволило бы рассматривать их как представителей российских войск. Во-вторых, представители незаконных вооруженных формирований не были частью организованной военной системы, а под их контролем совершались крупные военные преступления.

«Конечно, желательно, чтобы обвиняемые сами четко изложили свою позицию по этому вопросу», – добавил Фердинандуссе.

Таким образом, обвинение пришло к выводу, что подозреваемых можно преследовать на основе уголовного права Нидерландов. Кроме того, прокурор добавил, что следствие изучило возможность распространения на них других видов иммунитета, но никаких подтверждений найдено не было.

Согласно Женевской конвенции, комбатанты – это активные участники вооруженных конфликтов, на которых распространяются особые правила и которые могут при определенных обстоятельствах быть освобождены от уголовного преследования.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.