Застряли на карантине: На Донетчине студентам-переселенцам выдают продуктовые наборы

В Донецкой области учащимся и студентам из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, выдают продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«На период карантина эти молодые люди остались в общежитиях учебных заведений, поэтому им оказана помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, рассчитанных на 2 месяца, стоимостью 2 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Помощь предоставили представители Благотворительного фонда «Право на защиту» и управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, по инициативе облгосадминистрации.

Благотворительную помощь уже получили 18 студентов из Мариупольского государственного университета, Мариупольского колледжа искусств, Донецкого национального медицинского университета, Донецкого юридического института МВД, Донецкого государственного университета управления, Мариупольского профессионального лицея сферы услуг, а также 6 учеников Краматорского высшего торгово-кулинарного училища и Межрегионального высшего профессионального строительного училища Краматорска.

Как отмечают в Донецкой ОГА, это лишь старт благотворительной акции, которая будет продолжена и в других городах Донецкой и Луганской областей. Всего планируется охватить около 150 учащихся и студентов.