Сработал и военный фактор: Пушилин считает, что ситуация с COVID-19 в «ДНР» стабильна

В «ДНР» ситуация с коронавирусом стабильна, и это определено рядом факторов, в том числе и военными. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

«Во-первых, у нас нет дефицита тестов. ПЦР-тестов сейчас даже с излишком. Более того, мы сейчас завезли мгновенные тесты на антитела. И уже каждый желающий может провериться и понять – потому что кто-то мог переболеть, не зная об этом», – заверил Пушилин.

По его словам, в «республике» количества аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «тоже с запасом». «У нас задействовано буквально несколько процентов аппаратов, которые есть на территории республики. Считанное количество заболевших, которые нуждаются в искусственной подаче кислорода», – добавил Пушилин.

В «республике» карантинные меры были довольно мягкими. В этом плане, по словам «главы ДНР», удалось удержать стабильность зараженностью COVID-19, особенностями жизни людей в режиме военного времени. «Самодисциплина людей, которые 6 лет живут в режиме военного времени. Также комендантский час у нас до сих пор не отменен. Постоянные обстрелы усиливают, что ли, инстинкт самосохранения. То есть то, что в глубинных регионах приходилось переламывать через колено, наши люди это делали, даже когда это было в виде рекомендаций – по поводу выхода из дома, по поводу ношения масок и пр.», – перечислил он. (При этом «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко постоянно подчеркивает, что большинство жителей нарушают тот же режим самоизоляции).

В-третьих, «мы сразу закрылись относительно границ». «С Украиной раньше – это было сделано из-за того количества заробитчан, которые возвращались из Европы и могли быть переносчиками [коронавируса]», – сказал Пушилин.

«С Россией у нас тоже сейчас достаточно жесткий пропускной режим. Есть и определенные проверки, и самоизоляция и прочее. Люди в особых случаях пересекали, оперативный штаб персонально рассматривал эти случаи, причины и выдавал разрешения», – продолжил он.

«Глава ДНР» акцентировал, что основную долю заболевших коронавирусом у них составляют не прибывшие люди, а из числа контактных лиц и медики. (Отметим, что все первые случаи заражения в «ДНР» касались именно прибывших, преимущественно из России – а эта страна занимала второе – третье место в мире по темпам заражения).

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 10 июня на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области зафиксировано 246 случаев СOVID-19 (129 человек выздоровели, летальных случаев – 6). В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube