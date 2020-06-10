Коридоры через КПВВ заблокированы: В «Л-ДНР» не пропустили никого

Сегодня, 10 июня, никто из граждан не смог пересечь линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Станица-Луганская» на Луганщине и «Марьинка» на Донетчине, поскольку эти гуманитарные коридоры были заблокированы со стороны «Л-ДНР». Об этом сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Интерфакс-Украина».

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что желающие пересечь линию разграничения начали прибывать к КПВВ уже около 6 часов утра, и в 11:00, как было регламентировано, пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц.

«Так, на временно оккупированную территорию в КПВВ "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он уже был возвращен незаконными вооруженными формированиями без объяснения причин. В КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан, у которых были существенные социально-гуманитарные причины для пересечения линии разграничения, потому в порядке приоритета они были пропущены в первую очередь. Они остановились перед блок-постом боевиков, где наемники установили противотанковые ограждения, люди там ожидали длительное время, однако все-таки были возвращены на контролируемую территорию», – пояснил он.

По словам Лизогуба, к КПВВ «Станица Луганская» прибыли в целом около 100 человек, желающих попасть на неподконтрольную украинской власти территорию. Еще 55 автомобилей и около 100 пешеходов прибыли к КПВВ «Марьинка» со стороны контролируемой Украиной территории.

Также он отметил, что пропуск лиц украинской стороной будет и в дальнейшем продолжаться в соответствии с приказом командующего Операции объединенных сил.

«Приказом командующего Объединенных сил определено, что будет осуществляться пропуск, и пограничники обеспечат выполнение этого приказа», – отметил Игорь Лизогуб.

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений с украинской стороны возобновлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). КПВВ будут работать ежедневно, но по 3 часа – с 11:00 до 14:00. Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (лечение, похороны родственников) и прохождение ВНО.

В «ЛНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения 10 июня, как это делает украинская сторона. Также «ДНР» не намерена открывать свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения.