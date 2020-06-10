Готовы к гуманитарным переходам: Пушилин об открытии линии разграничения в «ДНР»

В «ДНР» на период карантина планируют упростить пересечение «границы» с Россией. При этом к полному открытию линии разграничения с украинской стороной не готовы. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

Пушилин напомнил, что у «ДНР» с Россией сейчас «достаточно жесткий пропускной режим». «Но сейчас прорабатывается вариант смягчения пересечения с Россией, например, за счет прохождения мгновенных тестов при пересечении в одну и другую стороны. Ну, и опять же с рекомендацией к людям: не выезжать для того, что просто лишь бы съездить, а только если есть необходимость», – сказа он.

«Что касается Украины, то я не считаю, что там ситуация с коронавирусом стабильна», – пояснил Пушилин причину отказа открывать линию разграничения.

«Мы сейчас видим целесообразность создания именно гуманитарных коридоров. Списки людей, которые хотят пересечь линию соприкосновения в одну и другую сторону готовы давно. Со своей стороны, мы передали списки еще на позапрошлой встрече [Трехсторонней контактной группы]… Первая заявка была на порядка 400 человек – тех, которые хотят сюда заехать», – продолжил «глава ДНР».

Пушилин отметил, что «республика» не согласилась «на односторонне предложение украинской стороны» по открытию линии разграничения 10 июня. «Мы хотим сказать, что все даты должны быть урегулированы на Минской площадке. Общение такое есть», – добавил он.

«Да, есть ряд причин, по которым мы открыть границу (имеется в виду линия разграничения, – ред.) просто так не можем. Но есть у людей гуманитарные аспекты, по которым они должны проезжать. И мы намерены это делать», – заверил «республиканец».

Отметим, что по состоянию на 10 июня на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области зафиксировано 246 случаев СOVID-19 (129 человек выздоровели, летальных случаев – 6). В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30). При этом Россия занимала второе – третье место в мире по темпам заражения.

Напомним, то украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube