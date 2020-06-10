Йогурт и политика: Французская компания остановила скандальную рекламу с участием Пореченкова

Французская компания Danone решила прекратить скандальную рекламную кампанию с российским актером Михаилом Пореченковым. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone France Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», – написал Олег Шамшур.

Скандал вокруг рекламной кампании одного из брендов разгорелся из-за участия в ней актера Михаила Пореченкова. Он снялся в российской рекламе йогурта. За сотрудничество с актером, который обстреливал позиции украинских военных в Донецком аэропорту, французского производителя продуктов Danone жестко раскритиковали в соцсетях.

Напомним, в 2014 году российский актер Михаил Пореченков посетил неподконтрольный украинской власти Донецк. После чего в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из пулемета в сторону Донецкого аэропорта, который защищали ВСУ. Официальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где актер сыграл главную роль.

СБУ открыла головное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР». Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 УК Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).