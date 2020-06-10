В «ДНР» зарплаты втрое ниже, чем на подконтрольной Донетчине

В «ДНР» средний уровень заработной платы сейчас составляет 11 тыс. руб. (4 583 грн по местному курсу валют). Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

«Что касается средней зарплаты – она у нас порядка 11 тысяч. И она остается достаточно низкой», – сказал «республиканец».

Пушилин отметил, что одна из причин – теневая экономика «ДНР»: «У нас зарплаты разные есть. Есть зарплаты, которые, увы, не выплачиваются полностью официально. Мы работаем в плане, чтобы "обелить" всю зарплату, но это не делается одномоментно».

Он отметил, что повышение уровня оплаты труда в «ДНР» – «это не вопрос одного дня, и у нас существует программа». «Это касается всех госслужащих. Это касается и пенсий, и прочего. И к 1 января 2022 года, по нашим планам, мы выходим на уровень Ростовской области. Эта задача стоит перед правительством. И даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, планы выдерживаются. Мы двигаемся ровно в этом направлении», – заверил Пушилин.

Традиционно «глава ДНР» переложил ответственность за низкий экономический уровень «республики» на «экономические блокады, препятствия, санкции и прочее».

Напомним, что в апреле средняя заработная плата в Донецкой области (без учета неподконтрольных территорий) составила 12 473 грн. Таким образом, в «ДНР» уровень оплаты труда в 2,7 раз ниже, чем на подконтрольной Донетчине. При этом цены в «республике» аналогичны украинским.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube