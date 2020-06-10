На Луганщине закрыли контакт-центр, который обслуживал предприятия в России

В Северодонецке правоохранители разоблачили контакт-центр, который обслуживал предприятия Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как информирует прокуратура, совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях выявлено, что контакт-центр в Северодонецке предоставлял информационные и коммуникационные услуги.

«По данным следствия, центр обслуживал клиентскую базу ряда российских предприятий. Расчет за услуги работников "фирмы" осуществлялся в российских рублях. По оперативным данным, часть "операторов" контакт-центра не были официально трудоустроены и не платили налоги в государственный бюджет Украины», – говорится в сообщении.

Во время обыска в офисе контакт-центра изъяты электронные и бумажные носители информации, подтверждающие сотрудничество с юридическими лицами РФ.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также содействие созданию и деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).