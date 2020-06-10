Переселенцы из Луганщины наладили нелегальный оборонный бизнес с Россией (Фото)

Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства, который организовали переселенцы из Луганской области. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на днях в Днепропетровской области пресекли попытку контрабанды в Украину российских военных деталей на более 2,5 млн грн.

«По данным предварительного следствия, незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля», – пояснили в СБУ.

Правоохранители установили, что в Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия в РФ.

Обыски прошли в офисах подконтрольных дельцам фирм в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников сделки и в их автомобилях. Была изъята техника, бухгалтерская отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества луганчан с предприятиями ВПК РФ и незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.