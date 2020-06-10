Как приезжают, так много и уезжают: Пушилин рассказал о миграции населения в «ДНР»

Население Донецка приближается к довоенному уровню. Но за счет людей, приехавших сюда из иных регионов. При этом из «ДНР» продолжают выезжать много жителей. Об этом рассказал «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

«Учет населения ["ДНР"] ведется, но цифры очень изменчивы. Потому что идет постоянная миграция. Самые большие перетоки населения были, конечно, в 2014-м – начале 2015-го… Люди были вынуждены по разным причинам (в первую очередь, по причинам безопасности) покидать территорию», – начал Пушилин.

Он заверил, что «большое количество людей, которые выехали, сейчас возвращаются в республику». «Это все коррелируется с экономикой. Потому что нельзя сравнить 2014-й с 2015-м годом, 2015-й с 2016-м и т.д. Каждый год есть определенные победы», – сказал «глава ДНР».

Пушилин заявил, что «многие победы» в экономике они не озвучивают, потому что это связано с поставками за рубеж. (Отметим, что, учитывая непризнанность «республики», такие поставки незаконны и страны-импортеры могут попасть под санкции). «У нас очень много побед в экономическом плане, которые мы не освещаем. Потому что каждая реализация нашей продукции за рубеж, каждый новый контракт, поставка…», – оборвал свою фразу «республиканец».

При этом он признал, что из «ДНР» продолжают выезжать. «Но и выезжают много людей. И в Украину ездят – у людей есть родственники, знакомые, есть другие необходимости поехать на территорию Украины. Мы относимся к этому с пониманием. Многие люди выезжают в Россию – работать. Мы знаем, что пока мы не сделаем здесь достойный уровень заработной платы, это будет продолжаться», – сказал Пушилин.

«В Донецке перед войной было около миллиона жителей. Сейчас – более 900 тыс. чел. Но здесь нужно брать с учетом того, что в Донецк переселилось очень много людей из обстреливаемых территорий, а также с подконтрольной Украине части [сторонников "республики"]. И они переселялись, как правило, в Донецк, потому что здесь больше возможности найти работу, жилье», – добавил «глава ДНР».

Напомним, что Пушилин также сообщил уровень средней заработной платы в «республике», который втрое ниже, чем на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 марта 2020 года в «ДНР» проживало 2 млн 262 тыс. 504 чел. В Донецке и входящих в его структуру города Моспино и поселков числилось 941 126 чел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube