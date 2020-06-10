Есть свидетель запуска ракеты: Суд по МН17 взял паузу до 22 июня

У следствия по сбитому в 2014 году в небе над Донбассом малазийском «Боинге» МН17 есть свидетель, который видел, как ехал «Бук», видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил представитель прокуратуры Тэйс Бергер в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в Нидерландах, передает «Интерфакс-Украина».

Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса.

«Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блок-поста самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного на Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук", и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета», – детализировал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

«X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосту», – пересказал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры Нидерландов, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.

Следственный судья считает, что показания X48 «надежны». Однако Государственная прокуратура для правильной оценки заявления свидетеля настояла на дополнительном допросе. В частности, прокуратуру интересуют детали в отношении четырех солдат, и то, что с ними произошло после пуска ракеты.

По итогам заседания 10 июня Государственная прокуратура Нидерландов заявила, что завершила объяснения уголовного расследования и готова к рассмотрению дела по существу.

Как отмечается, через полторы недели у защиты будет возможность выступить и отреагировать на все, что было представлено прокуратурой. Чтобы позволить защите подготовиться, слушания были приостановлены до 10:00 22 июня.

Напомним, Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых.