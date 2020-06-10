Российские артисты приезжают в «ДНР» за счет бюджетов регионов РФ, – Пушилин

Все выступления в «ДНР» российских артистов финансируются за счет бюджетов регионов Российской Федерации. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

«Артисты к нам приезжают. Разные артисты, их много. Так вот, из бюджета республики не тратится ничего. Мало того, что на российских звезд не тратятся деньги. Это предоставляют нам регионы России такую возможность. Они находят и изыскивают в своих бюджетах, и отправляют. Вот такая акция поддержки. Поэтому на все концерты республика не тратит ровным счетом ничего», – сказал Пушилин.

По его информации, практически все артисты за свои выступления в «ДНР» получают гонорар в виде «символической суммы». «Это суммы символические, если сравнивать с их гонорами, которые они получают, выступая в регионах РФ», – уточнил он.

«Глава ДНР» дополнил, что также представители «республик» часто выезжают в России на различные конкурсы, соревнования. Взаимодействием в этом направлении с РФ занимается «Русский центр». И все это опять-таки за деньги регионов России. «Там, где работает "Русский центр" с регионами Российской Федерации, – это поддержка этих регионов», – сказал «республиканец».

«Вопрос – нужны праздники или не нужны – достаточно спорный и дискуссионный, потому что люди 7-й год живут в войне. Людям нужна какая-то отдушина. Т.е. это некие атрибуты мирной жизни. В Донецке проводится очень много разных мероприятий, разных концертов. И взять и вычеркнуть это – наверное, на полгода-год можно. Ну, а дальше? Людям нужно жить. У нас растут дети, растет молодежь, них есть интересы. Поэтому все под одну гребенку – неправильно. Если на концерты ходят люди, значит это нужно», – резюмировал Пушилин.

Напомним, что в «ДНР» представители всех видов спорта сообщали, что выезды на соревнования в Россию им приходится оплачивать самостоятельно, поддержка «минспорта ДНР» и иных «ведомств» – или минимальна, или отсутствует вообще. Например, это касается футбола, бокса, парусного спорта, парашютного, легкоатлетов, клубов служебного собаководства и др.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube