До особого распоряжения: В «ДНР» и «ЛНР» заявили, что не откроют свои КПП

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может выйти из-под контроля в случае возобновления сейчас работы пропускных пунктов через линию разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 10 июня, заявила на брифинге «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Если мы сейчас при этой ситуации откроем пункты пропуска на линии разграничения с Украиной, то можем получить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции», – цитируют Долгошапко местные интернет-ресурсы.

«Министр» утверждает, что якобы «одним из главных факторов риска является сокрытие властями Киева реальных данных о распространении COVID-19 на Украине». В этой связи она считает целесообразным «повременить с открытием КПП».

Присутствующий на брифинге «пресс-офицер МГБ ДНР» Михаил Попов заявил, что въезд и выезд жителей «ДНР» возможен «только при наличии вынужденных обстоятельств и по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Попов добавил, что «такой порядок пересечения границы сохранится до особого распоряжения».

Ранее сегодня «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Яков Осадчий заявил, что решение Украины об открытии контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской «является провокацией, направленной на ухудшение эпидемической ситуации в республике». В «ЛНР» уверяют, что в рядах ВСУ растет заболеваемость коронавирусом, и решение открыть пункты пропуска принято Украиной «в одностороннем порядке».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.