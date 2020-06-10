В «ДНР» собрались расселять жителей по «каким-то квартирам»

В «ДНР» уже прорабатывается вопрос о расселении жителей прифронтовых зон не в общежития, а по квартирам. Будет подготовлен специальный фонд такого жилья. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью Анатолию Шарию.

«На линии разграничения люди живут под обстрелами. Кто мог – уже переехал. С нашей стороны были предложения о перемещении. Но на том этапе и сейчас мы можем предложить только общежития. Но не все были готовы покидать свои дома, это все, то у них есть», – сказал он.

Пушилин не видит «обозримых сроков», когда закончатся обстрелы на Донбассе. «И мы понимаем, что нам придется переселять людей. И уже даны поручения правительству прорабатывать возможность переселения этих людей не в общежития, а в какие-то квартиры. Создать какой-то маневренный фонд квартир», – продолжил он.

«Мы будем вынуждены так действовать», – заключил «глава ДНР».

При этом он не утонил, каким образом и за счет чьего жилья будет формироваться «маневренный фонд».

Как сообщалось ранее, в Донецке «республиканские» переселенцы устроили бунт. Их выселяют из бесплатного общежития, не предоставляя альтернатив по жилью. Люди отмечают, что в остальных «социальных» общежитиях размещение платное – от 2 тыс. руб. А в Петровском районе старики уже 7-й год живут в бомбоубежище, потому что им предлагали общежитие, расположенное далеко от их домов. При этом в «ДНР» приглашают на поселение сторонников «республики», заявляя, что есть 919 свободных мест.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube