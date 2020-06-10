Грубое нарушение международного права: Омбудсмен отреагировала на срыв открытия КПВВ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает действия представителей «администраций», которые действуют на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, направленные на срыв процесса пропуска граждан через линию соприкосновения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Офиса омбудсмена в Facebook.

«Командующим операции Объединенных сил принято решение о частичном открытии 10 июня отдельных КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда – ред.) для пропуска граждан через линию соприкосновения с гуманитарной целью. Однако представители незаконных вооруженных формирований, осуществляющих пропуск лиц через КПВВ со стороны временно оккупированных территорий заблокировали этот процесс», – отмечается в заявлении.

В Офисе омбудсмена сообщают, что из 60 граждан, которые находились в очереди для пересечения КПВВ «Марьинка» представители незаконных вооруженных формирований пропустили только 4 человека ромской национальности.

В то же время, на КПВВ «Станица Луганская» своей очереди ожидало 70 человек, из них 6 – прошли через украинские КПВВ, но вынуждены были вернуться назад, поскольку со стороны временно неподконтрольных территорий пропускные пункты были закрыты на вход.

«Уполномоченный ВРУ по правам человека осуждает такие действия, ведь они являются грубым нарушением норм международного права и привели к срыву процесса открытия КПВВ», – подчеркивается в заявлении.

Людмила Денисова призывает международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к этим территориям, обратить внимание на сложившуюся ситуацию и всеми возможными способами содействовать открытию пропускных пунктов со стороны временно неподконтрольных территорий.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.