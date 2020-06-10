Twitter у меня угнали бесповоротно: «Глава ДНР» рассказал, в каких соцсетях он «выжил»

«Глава ДНР» Денис Пушилин уже давно заблокирован в Facebook, сейчас потерял еще и Twitter. Об этом он сообщил в интервью Анатолию Шарию, которое было опубликован сегодня, 10 июня.

«Я и сам держу руку на пульсе, поэтому присутствую в соцсетях. Меня, конечно, блокируют, закрывают и прочее. Пытаются делать политические заявления якобы от моего имени. Тем не менее, у меня есть возможность смотреть соцсети, читать комментарии, где-то делать для себя пометки и руководствоваться в принятии тех или иных решений с учетом позиции людей», – сказал он.

Пушилин отметил, что от своих служб ежедневно получает мониторинг публикаций в соцсетях. «Это помимо того, что я сам смотрю», – добавил он.

«Twitter у меня угнали. И, скорее всего, бесповоротно. Потому что сервера находятся не здесь. И у меня минимальные возможности восстановить его. Что касается "ВКонтакте" – я надеюсь, что он будет восстановлен, пока он еще не восстановлен. Facebook меня давно уже заблокировал – заблокировали и удалили, восстановление уже невозможно. Поэтому Телеграм, наверное, это основное», – рассказал «глава ДНР» о состоянии своих личных страниц в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, в мае был взломан аккаунт Пушилина в Twitter, на данной станице от его имени опубликовали соболезнование мирным жителям, пострадавшим от обстрела жилых кварталов участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР». При этом через несколько дней Пушилину якобы удалось восстановить Twitter-аккаунт с помощью «руководства РФ». После чего на странице было размещено сообщение, что «глава ДНР» планирует ограничить доступ к Твиттеру в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube