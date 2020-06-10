В июле увеличится размер соцвыплат: Кому и сколько добавят (Видео)

В Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено повышение прожиточного минимума, и как следствие – выплат государственной помощи для многих категорий населения.

Повышение коснется трудоспособных и нетрудоспособных лиц, детей, которые находятся под опекой или попечительством, детей с инвалидностью, одиноких матерей и малообеспеченных семей. Перерасчет начал действовать с 1 июня, и уже в июле граждане получат повышенные выплаты.

«Например, лица с инвалидностью с детства или дети с инвалидностью до 18 лет раньше получали государственную помощь в размере 1638 грн, с 1 июля они будут получать 1712 грн. Это касается также государственной помощи лицам с общими заболеваниями, которые у нас состоят на учете и получают тоже помощь, инвалидов I, II и III групп. Также повысится размер помощи для лиц, которые не имеют права на пенсию, то есть не хватало стажа для назначения пенсии по возрасту. Они обращались к нам за государственной помощью и тоже получали ее в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. На детей умершего кормильца также сумма с июля будет составлять 1712 грн», – рассказала начальник отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения Покровского горсовета Наталия Девликамова.

Одинокие матери, которые воспитывают детей возрастом до 6 лет, до повышения получали 1779 грн, а с 1 июля помощь составит 1859 грн.

Но для каждой семьи размер помощи будут рассчитывать индивидуально, в зависимости от доходов за последние полгода.

Размер выплат на детей в возрасте от 6 до 18 лет будет составлять 2318 грн, что на 100 грн больше, чем раньше. Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи по уходу за одинокими и больными людьми, которые достигли 80-летнего возраста, правда, механизм начислений пока не отработан.

«Был законопроект, согласно которому определенные категории граждан будут должны пройти специальное обучение, получить справку, что они могут оказывать социальные услуги, но на данное время это не утверждено. То есть компенсационные выплаты те, кто получал их до 1 января текущего года, – так и будут получать дальше. По тем, кто обращался с января, назначение не рассматривалось», – пояснила Наталия Девликамова.

Кроме того, она отметила, что существуют определенные изменения во время карантина по социальной помощи частным предпринимателям, которые имеют детей до 10 лет. Раньше такая помощь назначалась предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения. В июне текущего года правительство внесло изменения, и предусмотрели в постановлении предпринимателей, которые работают на I и II группе, а также тех, кто получают пенсию по возрасту или по инвалидности. Они также имеют право обратиться за помощью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Орбита»