Суд Гааги приобщит к делу MH17 интервью Гиркина Гордону

Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) будет приобщено к делу о сбитом «Боинге-777» рейса МН17. Об этом в рамках второго блока предварительных судебных слушаний в Нидерландах заявил судья-председатель Хендрик Стинхейс, передает «Deutsche Welle».

«Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина», – отмечает немецкое издание.

Отметим, что Гиркин является одним из троих граждан России, которые являются подозреваемыми по делу МН17. Четвертым обвиняемым стал гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР». Прокуратура Нидерландов считает, что все они сыграли ключевую роль в доставке и применении «Бука», которым был сбит малайзийский боинг.

В своем интервью Гиркин заявил о своей «косвенной ответственности» в катастрофе MH17.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу до 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель – глава военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».