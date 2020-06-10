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Фильм о мальчике из прифронтового Гнутово получил награду международной телепремии (Видео)

10.06.20 21:14

Документальный кинофильм «Отдаленный лай собак» о 10-летнем мальчике из Донецкой области получил престижную награду – премию Джорджа Фостера Пибоди. Список лауреатов премии обнародовали сегодня, 10 июня, передает «Буквы».

Премия Джорджа Фостера Пибоди – это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение, которая отмечает достижения в области вещательной журналистики, создания документальных фильмов, образовательных, развлекательных и детских программ.

В связи с пандемией коронавируса церемония награждения, которая должна была состояться 18 июня, отменена. Тем не менее, совет из 19 членов отобрал из 1300 лент-номинантов 30 лучших и обнародовал их список.

Среди победителей – кинолента «Отдаленный лай собак» (англ. The Distant Barking of Dogs, укр. «Віддалений гавкіт собак») датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта.

«Фильм снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта», – говорится в описании ленты.

В центре сюжета – 10-летний мальчик Олег, который живет в Гнутово вместе с бабушкой. Его семья не захотела покидать родной дом и почувствовала на себе весь ужас войны.

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