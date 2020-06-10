В толстовке и свитере: В Мариуполе осовременили украинских поэтов-классиков (Фото)

В Мариуполе на остановках общественного транспорта в разных микрорайонах города установили 18 ситилайтов – плакатов с портретами украинских поэтов. На каждом из них есть QR-коды, перейдя по которым можно послушать аудиостихи украинских поэтов-классиков. Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Проект «Почувствуй украинскую поэзию» воплотила команда студентов Украинской академии лидерства Мариуполь на грантовые средства.

«Сначала в заявке студентов было создание муралов с Тарасом Шевченко в свитере, но карантин внес свои коррективы. Было мало времени на реализацию. Наконец, мы решили, что это будут ситилайты – постеры с изображениями поэтов в современном костюме. Их установили в разных местах в Мариуполе», – пояснил ментор программы UpShift Украины Василий Нестеренко.

На ситилайтах изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, а также Владимир Сосюра и Василий Стус, чьи судьбы связаны с Донбассом. Причем, все классики – в современной одежде.

«Своим проектом мы хотели сделать украинских поэтов и поэтесс ближе к каждому. Мы захотели показать, какими бы они были сегодня, если бы ходили с нами в библиотеку или в кино, проводили встречи в школе или в университете. Ведь идеи их творчества остаются актуальными до сих пор», – поделилась студентка УАЛ Мариуполь Кристина Кащук.