Медики Краматорска получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 10 июня, Фонд Рината Ахметова совместно с компанией SCM передали два аппарата искусственной вентиляции легких Краматорской городской больнице № 3. Об этом сообщает пресс-служба Фонд.

«Всего Фонд Рината Ахметова приобрел и передает траншами украинским медикам для спасения жизней более 200 суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это практически полностью закроет дефицит ИВЛ. По данным МОЗ, опорным больницам Украины не хватает около 200 аппаратов ИВЛ. Важно, что помощь отправляется не только в клиники областных центров, но и в медучреждения таких небольших городов, как Краматорск», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Аппараты, переданные государственным клиникам Краматорска, – часть крупнейшей партии из 32 аппаратов ИВЛ, доставленной Фондом Рината Ахметова в страну с начала карантина. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«Хочу поблагодарить Фонда Рината Ахметова и SСM за всестороннюю поддержку и помощь. Аппараты ИВЛ – это долгосрочная инвестиция в жизнь и здоровье людей. Человечество в целом, наша страна и наш город в борьбе с пандемией столкнулись с рядом проблем: нехватка защиты, оборудования, средств на их приобретение. И Фонд помог нам эти проблемы решить», – отметил заместитель городского головы Краматорска Юрий Люлька.

Заместитель главного врача Краматорской городской больницы № 3 Лариса Воловикова рассказала, как ждали врачи это оборудование: « Даже самые прекрасные медицинские работники без условий для работы, без аппаратуры иногда не в состоянии ничего сделать. Огромное спасибо тем, кто поставил эти аппараты, улучшил условия работы нашей больницы».

Фонд Рината Ахметова принял решение закупить высокоавтоматизированные аппараты ИВЛ, чтобы предоставить врачам возможность как можно быстрее и эффективнее приступить к работе на них. А также свести к минимуму влияние человеческого фактора при спасении жизни пациентов.

«Каждый такой аппарат – это спасенная жизнь. И очень часто не одного, а десятка людей», – сказал заведующий анестезиологическим отделением Краматорской горбольницы № 3 Константин Маслов отметил важность такого подхода.

Он поблагодарил Фонд также за подготовку врачей для работы с аппаратами: «С помощью онлайн-образования мы научились работать с аппаратами высокого, экспертного класса, а теперь сможем теоретические знания воплотить в практическую действительность».

Вебинары, которые помогут врачам в регионах максимально эффективно перенять опыт ведущих экспертов страны в области искусственной вентиляции легких, Фонд Рината Ахметова запустил совместно с МОЗ. Только в первой онлайн-конференции приняли участие более 800 врачей со всей страны.

Также Фонд совместно с Министерством цифровой трансформации создал обучающий сериал «Как работают аппараты ИВЛ», который просмотрели уже свыше 170 000 раз.

«На гербе Донецкой области есть слова: "Возможность доказана делом". Они очень точно подходят к той помощи, которую оказывает стране и родному региону Ринат Ахметов. Он объединил возможности всех бизнесов SCM для своих земляков и всех украинцев. По личному решению Рината Ахметова, на борьбу с коронавирусом было выделено 300 миллионов гривен. Они направлены на спасение жизней пациентов с осложнениями от COVID и защиту врачей от возможного заражения», – сказал Александр Вишняков, представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом.

Он также передал медикам, которые работают с COVID-19, подарки от Фонда – сертификаты на получение комплекта медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита по спецзаказу.

«Сегодня аппараты ИВЛ стали символом надежды на жизнь. Символом надежды на спасение. И от имени областной государственной администрации хочу выразить благодарность за то, что дарите эту надежду», – сказал в свою очередь директор Департамента здравоохранения Донецкой области Владимир Колесник.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова с самого начала эпидемии помогает медикам Донецкой области справиться с вызовом. В опорные больницы Мариуполя, Селидово, Краматорска, Константиновки, Покровска, Волновахи, Славянска, Бахмута, Авдеевки и других городов шахтерского края передаются экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и оборудование.

Накануне 6 аппаратов ИВЛ высокого класса получил Львовский областной фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами ИВЛ для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.