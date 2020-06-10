Взаимные уступки: «Зеленые» энергетики подписали меморандум с правительством

Сегодня, 10 июня, правительство и инвесторы в «зеленую» энергетику подписали меморандум. Документ, который дискутировался 9 месяцев, позволит завершить начатое строительство ветро- и солнечных станций. А также определит, каким будет «зеленый тариф», по которому государство будет покупать у производителей чистые киловатты, передает телеканал «Украина».

«Нам предложили условия, на которые большинство компаний согласились. Это сокращение "зеленого тарифа" на 7,5% проектов от 2015 года до конца 2019 года и дополнительно на 2,5% для проектов, которые будут построены до конца 2020 года. Премьер-министр сегодня сделал все, чтобы помочь всем, и чтобы меньше сократили "зеленый тариф"», – прокомментировал председатель Украинской ветро-энергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Правда, подписи поставили не все. Ассоциация солнечной энергетики взяла время на раздумья – слишком уж сильно обрезали тариф.

Ранее о «зеленом свете» для «зеленых» заявил и премьер Денис Шмыгаль. Он убежден, что меморандум поможет сэкономить государству до 6 млрд грн в год. А инвесторы напоминают, что за уступки добровольно отдают 80 млрд грн будущего дохода в пользу Украины.

«Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами. Это все – часть нашей дорожной карты по выходу из энергетического кризиса», – сказал Шмыгаль.