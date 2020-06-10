Медики Львовской оласти получили от Фонда Рината Ахметова современные ИВЛ

Сегодня, 10 июня, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам Львовской области 6 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Вручение состоялось на базе Львовского областного фтизиопульмонологического клинического лечебно-диагностического центра. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Медики получили оборудование от Фонда в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«Меня поражает героизм всех, кто на местах, все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей», – сказал Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова приобрел и передает траншами украинским медикам более 200 суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. В рамках текущего транша Фонд доставил 32 аппарата ИВЛ, и это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Эти аппараты будут переданы государственным больницам в регионах уже до конца июня.

Всего Ринат Ахметов направил на спасение жизней украинцев от коронавируса 300 млн грн, львиная доля которых, по согласованию с МОЗ Украины, направлена именно на закупку ИВЛ.

«Современные аппараты ИВЛ во всем мире – это абсолютно необходимое оборудование для спасения жизней пациентов с осложнениями от коронавируса. Наша страна – не исключение. В Украине, к сожалению, этих аппаратов до пандемии было не так много. По данным МОЗ, дефицит ИВЛ для опорных больниц составлял чуть больше 200 штук. Фонд Рината Ахметова передаст государственным больницам в разных регионах страны практически сопоставимое количество аппаратов. Оказалось, что закупить их сложно из-за глобальной конкуренции. А доставить намного сложнее. На один аппарат претендовало десять и больше покупателей, причем на уровне правительств других стран. На сегодня мы доставили в Украину чуть более 30 аппаратов, и это уже крупнейшая партия ИВЛ, доставленная в Украину с начала карантина. Мы знаем от врачей, как эти аппараты ждут медики, особенно сейчас, когда страна выходит из карантина и статистика подтверждённых случаев растет», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова принял решение закупить высокоавтоматизированные, мобильные, портативные аппараты ИВЛ. Во-первых, чтобы врачи как можно быстрее и эффективнее начали работать на них. Во-вторых, чтобы влияние человеческого фактора было сведено к минимуму при спасении жизни пациентов.

«Ситуация с коронавирусом довольно сложная. Каждый день мы фиксируем новые случаи, сегодня было 49. Мы занимаем по Украине одно из первых мест, к сожалению. Сегодня большое событие – мы получаем шесть аппаратов ИВЛ. Большое спасибо», – сказал председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

«Мы рады, что украинские меценаты помогают Львовской области в борьбе с коронавирусом. Сегодняшнее событие – еще одно подтверждение этому. Благодарю!», – добавил зампредседателя Львовского областного соета Богдан Гагалюк.

Главный врач Львовского областного фтизиопульмонологического клинического лечебно-диагностического центра Любомир Рак отметил, что с начала эпидемии возглавляемое им медучреждение приняло более 300 человек с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Спасти жизни таких пациентов могут только аппараты искусственной вентиляции легких.

«Это оборудование поможет минимизировать потери», – отметил он.

Генеральный директор ДТЭК «Западэнерго» Олег Таращук акцентировал, как важно было объединить усилия общества, бизнеса и власти и поблагодарил врачей за храбрость, мужество, стойкость, профессионализм и самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Он передал медикам отделения интенсивной терапии, работающим с COVID-19, подарки от Фонда: сертификаты на получение комплекта медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры комплекта, который пошьют по спецзаказу.

Кроме того, Олег Таращук от имени Фонда вручил врачам-анестезиологам сертификаты об участи в обучении особенностям работы с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ, которое Фонд Рината Ахметова провел совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

Трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, состоялся в конце мая. Более 800 медиков приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова.

В пресс-службе напомнили, что ранее аппараты ИВЛ от Фонда были установлены в Краматорской горбольнице № 3, Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения.

«Добавим, что Фонд Рината Ахметова постоянно оказывает медикам Львовской области необходимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, в опорные больницы региона были переданы 8000 защитных костюмов, почти 35 000 экспресс-тестов на COVID, 30 000 из которых предназначены для пациентов, и около 5 тысяч – для врачей скорой помощи», – говорится в сообщении.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение Жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы, был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорождённых. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.