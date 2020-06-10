В «ЛНР» разрешили аттракционы и ночные клубы

В «ЛНР» смягчили карантин, разрешив работу предприятиям сфер общественного питания, развлечений, образования и культуры. Запрет на их деятельность снимается сегодня, 10 июня, с 23:00. Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при «правительстве ЛНР».

Теперь в «республике» (кроме закрытых на карантин городов) разрешено:

проведение развлекательных, культурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В том числе возобновляются такие услуги в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и пр.;

посещение ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

посещение парков, детских площадок.

Кроме того, возобновляется работа:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов и пр.;

библиотек, учреждений дополнительного образования, спортивных секций.

Но пока еще сохраняются ограничения по общественному транспорту, в частности, еще не действуют льготы на проезд для данной категории пассажиров (пенсионеров, лиц с инвалидностью, учащихся).

При этом на карантин остаются закрытыми Антрацитовский район, города Ровеньки и Свердловск (после переименования – Должанск).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июня в Украине коронавирусом заболел 28 381 человек (12 769 пациентов выздоровели, 833 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 246 случаев СOVID-19 (129 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая СOVID-19 (44 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).