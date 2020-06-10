Нестандартные симптомы: В Украине сообщили, каким способом чаще всего передается СOVID-19

В 90% случаев передача коронавируса происходит через руки. Именно поэтому украинцам необходимо придерживаться элементарных правил гигиены. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской госгралминистрации Валентина Гинзбург в интервью «Укринформ».

«Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. Это тяжело психологически, физически, экономически... С другой стороны, люди не должны успокаиваться и должны соблюдать все карантинных требований, потому что мы сами должны понимать, что сегодня здоровье – это ежедневная привычка соблюдения карантинных правил. Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки», – сказала она.

На примере киевлян она отметила, что с послаблением карантина люди все меньше соблюдают требования безопасности. «Сегодня уже у большинства нет дистанции, все идут без масок. То есть, дальше вопрос – насколько чистые руки и когда мы потерли глаза. А инфицирование зависит от того, насколько объем этих вирусов попал в организм», – продолжила Гинзбург.

Не стоит забывать, что симптоматика коронавируса у всех проявляется по-разному. «Она зависит от возраста, от соматических заболеваний, от времени и объема инфицирования и, видимо, от иммунного статуса каждого человека. Мы должны говорить и о бессимптомных формах или о такой симптоматике, на которую не обращают внимания сами пациенты, перенося COVID-19», – пояснила директор департамента.

Гинзбург перечислила симптомы, на которые человек чаще всего не обращает внимания, но при этом они могут говорить о заражении коронавирусом: «Например, это сонливость, это слабость, это усталость, это головная боль – вот те признаки, с которыми человек может и не считаться. Раньше не проявлялись, но сейчас отмечают высыпания на коже. Особенно, когда речь идет о людях с нарушениями кровообращения, сахарным диабетом, ожирением… На первом этапе не воспринималась как симптом диарея, но потом, когда видели диарею и даже без температуры, понимали, что нужно искать COVID-19. И действительно, это так».

Также она напомнила традиционные признаки коронавируса:

потеря вкуса и обоняния;

температура – может быть разовая или волнообразная, «то есть – подъем температуры, затем 3-4 дня все нормально, а потом устанавливается субфебрильная (повышение температуры на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0 градусов, – ред.)»;

может быть сухой кашель, а может его не быть;

может быть боль в горле, может не быть.

«Но любой воспалительный процесс, а COVID-19 – это и есть же воспалительный процесс, проходит с нарушением свертывания крови. И поэтому мы и говорим о том, что не только пневмонии, но и инфаркты и инсульты сопровождают COVID-19. Тогда это уже затрудненное дыхание или боль за грудиной», – заключила Гинзбург.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июня в Украине коронавирусом заболел 28 381 человек (12 769 пациентов выздоровели, 833 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 246 случаев СOVID-19 (129 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая СOVID-19 (44 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).