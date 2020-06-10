Обсуждение темы по открытию линии разграничения перенесено на 15 июня

Обсуждение темы по открытию линии разграничения в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) перенесено на понедельник, 15 июня. Об этом сегодня, 10 июня, по завершению очередной видеоконференци ТКГ сообщила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никанорова.

По ее словам, сегодняшнее заседание ТКГ прервалось по техническим причинам в момент обсуждения дальнейших действий по организации гуманитарных коридоров через КПВВ. «Было решено перенести встречу Контактной группы в формате видеосвязи для продолжения работы по гуманитарным и экономическим вопросам на понедельник, 15 июня», – пояснила «министр».

Она отметила, что на следующем заседании ТКГ будет рассмотрен вопрос синхронизации процесса пропуска. «При этом правом на въезд на территорию республики будут обладать именно остронуждающиеся лица, списки которых уже давно известны, причем с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – сказала Никанорова.

Также будет рассмотрена тема времени работы гуманитарных коридоров (следование граждан через украинские КПВВ и «республиканские» КПП по жизненно необходимым причинам). «Время должно учитывать высокие температуры и быть комфортным для пересекающих границу людей», – пояснила представительниц «ДНР».

При этом в «ДНР» настаивают, что линия разграничения должна быть закрыта «до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Украине», они согласны работать только по принципу гуманитарных коридоров. «Весь мир отменяет ограничительные меры постепенно – считаем, что и мы должны руководствоваться такой логикой», – пояснила она.

Относительно сегодняшнего обсуждения вопросов КПВВ в Офисе президента Украины отметили, что в очередной раз «была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям». «В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме», – дополняется в сообщении.

Также украинская сторона подтвердила, что заседание ТКГ перенесено. «По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня», – резюмируется в информации Офиса президента.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.