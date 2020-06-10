21 – в Славянске: На Донетчине за сутки выявили 23 новых случая COVID-19 (Карта)

За сегодня, 10 июня, в Донецкой области подтверждены 23 новых случая COVID-19. По одному – в Торецке и Мариуполе, 21 – в Славянске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В Мариуполе коронавирус обнаружили у 60-летнего мужчины, в Торецке – у 57-летней женщины.

«В Славянске – у 14 женщин и 7 мужчин. Среди инфицированных – 4 детей и 2 медработника. Лишь один новый случай в Славянске связан с предварительно диагностированной пневмонией, остальные – круг контактных лиц, у которых наличие COVID-19 обнаружили ранее», – уточнил губернатор.

В итоге, в Славянске уже 73 заразившихся коронавирусом.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 269 случаев COVID-19, их них:

летальных случаев – 6;

выздоровели – 130 человек;

на лечении – 133 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июня в Украине коронавирусом заболел 28 381 человек (12 769 пациентов выздоровели, 833 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 54 случая СOVID-19 (44 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 750 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 178 человек, летальных случаев – 30). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).