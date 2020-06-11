Россия распадется при нашей жизни: Данилов рассказал о нюансах возвращения Донбасса

В вопросе разрешения ситуации на Донбассе нет простого решения и Украина не согласится обменять его на Крым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «24 канал».

«Я бы очень хотел, как человек, непосредственно причастный к Луганску, чтобы та война, которую принес наш сосед, закончилась... Понимаете, сделать это одним звонком или каким-то действием в современном мире – невозможно. Мы имеем очень опасного соседа, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество, и должен быть обязательно внешний враг. В свое время это были США, НАТО, грузины, а сейчас – это мы. И поэтому считать, что есть простое решение в решении такого сложного вопроса – это значит самих себя ставить в заблуждение», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что у действующей власти есть понимание, «каким образом нам очень хотелось бы закончить эту войну». Но при этом есть осознание национальных интересов, ряда моментов, «на которые мы не можем никогда пойти, общество не даст пойти на эти вещи».

В качестве одной из таких «красных линий» Данилов указал вопрос Крыма. «Мы четко осознаем, если РФ говорит, что "давайте, мы прекращаем войну", то мы не можем сказать, что согласимся на то, что Крым является российским… Сегодня Россия заявляет, что Крым – это российская территория и они, когда сегодня находятся под санкциями ЕС и США, то у них главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами крымского полуострова. Это невозможно», – подчеркнул глава СНБО.

По его мнению, Россия как государство в перспективе распадется, «это будет при нашей жизни». «В том состоянии, в котором находится РФ – это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия – это что, Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы? Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это абсолютно естественная вещь. Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%», – считает политик.