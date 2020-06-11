«Маразм крепчает»: На КПП «ДНР» в Еленовке установили стелу с надписью «Россия» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.) установлена стела с надписью «Россия». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают люди, стела установлена на КПП «ДНР» таким образом, чтобы ее сразу видели заезжающие с подконтрольной украинским властям части Донетчины люди.

В местном паблике положительных откликов в связи с установкой стелы – мало. «Отлично… Супер», – пишут люди.

Большинство же возмущены. «Ну и зачем?? Мда, нафига… Ну теперь заживем… Не, ну после этого Россия точно признает. Трудно не заметить… Вы хоть "Майями" напишите, это все равно галимое днище и останется… На "Жигулях" тоже можно "Бентли" написать… Интересно, а это повлияет на размер моей зарплаты?... И тут мы сразу стали жить лучше… Ну дебилы… Маразм крепчает!», – пишут пользователи соцсетей.

Также местные жители сообщают, что такие же стелы должны появиться на остальных трех КПП.

О появлении стелы сообщил на своей странице в Facebook и экс-заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз. Игорю Стокозу, по его словам, фото прислали друзья из Донецкой области.

Экс-заместитель председателя Донецкой ОГА пояснил, что стела – не между Украиной и Россией, а на блокпосту «ДНР» в Еленовке. «С нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни. Ползучая аннексия продолжается», – написал Стокоз.