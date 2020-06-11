Перешли на хлеб и воду: В «ЛНР» бастующие под землей шахтеры объявили голодовку

10 июня в «ЛНР» на шахте «Комсомольская» (поселок Дубовский, г. Антрацит) горняки, участвующие в подземной забастовке, объявили голодовку.

Шахтеры перешли на хлеб и воду. Под землей остаются 117 человек. На поверхности по-прежнему много активистов (жены шахтеров и часть работников). 2-х шахтеров подняли на поверхность по состоянию здоровья (у обоих – инфицированные раны ног).

8 июня на шахту еще раз приезжал «министр топлива и энергетики» Павел Мальгин. Необходимой для выплаты долгов суммы найти не удалось, но Мальгин пообещал продолжать искать деньги.

В местном паблике пишут, что, по слухам, директору шахты «Комсомольская» Юрию Дюбе предъявлено обвинение – по невыплате заработной платы.

В местном сообществе также объясняют, что «реструктуризация» – это попытка скрыть крупные хищения.

«В том, что сейчас происходит в ЛНР, есть вполне конкретные виновники. Это, с одной стороны, вполне конкретные люди, которые решили реструктуризацией угольной отрасли скрыть хищение средств в особо крупных размерах и списать все долги шахтеров (в надежде, что они все стерпят). И, с другой стороны, вполне конкретные люди, которым взбрела в голову мысль блокировать связь и соцсети и прочие вещи, находящиеся за гранью здравого смысла. У всех виновных есть имена и фамилии, это не абстрактное «правительство ЛНР», – отмечается в паблике.

«Радует» и информационная составляющая возникшего кризиса – в официальных СМИ тишина... Требования шахтеров о выплате своих заработанных денег законны и логичны. И с ними нужно считаться и вести диалог, а не угрожать им и кидаться какими-то обвинениями. Спрашивать нужно с тех, кто довел ситуацию до такого», – пишут люди.

В комментариях местные жители обращают внимание на уровень «схем»:

Дима: «Просто логически: это какого уровня коррупция и кто участвовал в схеме, если в операции сокрытия и попытке нейтрализации протестов участвуют МГБ, минсвязи (блокировка оператора связи и соцсети в масштабах республики), МВД (контроль на блокпостах и т.д), минздрав (со своим липовым "карантином")?»;

Андрей: «Самого высшего уровня – VIP. Видимо, грядут очередные времена перемен слагаемых»;

Роман: «Лайт-версия Северной Кореи»;

«Народный»: «Мы сейчас являемся свидетелем открытого преступления не просто против конкретных шахтеров, а против всей угольной отрасли ЛНР и конкретно городов Антрацита, Луганска, Красного Луча (после переименования – Хрустальный, – ред.) , Антрацитовского, Перевальского и Лутугинского районов, где фактически полностью ликвидируются угольные объединения. Тот, кто подписал решение о т.н. реорганизации, совершил преступление против будущего республики».

Люди отмечают, что связи «МТС» («Водафон») до сих пор нет, также заблокированы соцсети.

Сообщается и о нововведении: в Луганске на въездах в город на блокпостах у иногородних (на личном транспорте) переписывают личные данные и спрашивают причины приезда. Из-за этого скапливаются очереди на въездах в город.

«Причины таких «нововведений» не нужно объяснять – все и так понятно», – отмечают люди.

«Цель приезда в Луганск? Получить информацию о забастовках шахтеров, воровстве денег из помощи РФ, похищении лидеров протестов...Понятно все, но вам придется провести 2 недели в обсервации в подвале МГБ», – иронизируют в соцсетях.

Напомним, в «ЛНР» в поддержку бастующих шахтеров клеят листовки.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. В свою очередь представители «МГБ ЛНР» допрашивают работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста, также известно о задержании двух сотрудников шахты.