Остановлена доменная печь: В «ЛНР» прекращает работу Алчевский металлургический комбинат

В неподконтрольном украинским властям Алчевске прекращает работу Алчевский металлургический комбинат. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По информации местных жителей, 9 июня вечером была остановлена доменная печь, остальные печи уже стояли. Работникам сказали, что, предварительно, остановка – на месяц или больше. О дальнейших планах руководство завода не сообщает.

Чтобы было возможным возобновление работы, доменную печь нужно было засыпать коксом, но этого не было сделано, так как кокса нет.

«Информация не освещается в официальных СМИ, так же, как и забастовки на шахтах в ЛНР. Промышленность и шахты в ЛНР "реструктуризируют", вузы "оптимизируют", мобильную связь и соцсети отключают. Что дальше?», – пишут в местном паблике.