Весь в крови вошел в дом: В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке 55-летний мужчина получил ранения головы и ног. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 11 июня.

«Наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который 4 мая получил ранения вследствие обстрела в микрорайоне Трудовские в Петровском районе (15 км к югозападу от центра города) н. п. Донецк (неподконтрольный правительству). 9 июня наблюдатели видели медицинские справки, где было указано, что 4 мая 55-летний мужчина получил осколочные ранения в голову. 29 мая мужчина рассказал наблюдателям, что 4 мая, примерно в 17:45, он был во дворе своего дома на переулке Лилиной, 4, в микрорайоне Трудовские Петровского района, когда он услышал, что в его дом 3 раза попали снаряды. Он добавил, что у него шла кровь из головы и ноги, и его отвезли в больницу в Донецке», – говорится в отчете.

По словам жены раненого, она видела, как 4 мая ее муж весь в крови вошел в дом.