По 5 лет тюрьмы: На Донетчине осудили двух организаторов «референдума» 2014 года

Донецкий апелляционный суд поддержал доводы прокуратуры Донецкой области и приговорил двух жителей с. Щурово (Лиманский р-н, Донецкая обл.) к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Суд установил, что 11 мая 2014 года женщина и мужчина, занимая должности председателя и заместителя председателя участковой избирательной комиссии, организовали проведение незаконного референдума по определению самостоятельности так называемой "ДНР" в помещении одного из кафе с. Щурово Лиманского района. В феврале 2020 Краснолиманским городским судом указанные лица признаны виновными в совершении преступления и приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года», – сообщили в ведомстве.

Не согласившись с указанным приговором прокуратура обжаловала его в апелляционной инстанции.

«В течение мая 2020 года по ч.ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины к уголовной ответственности привлечены 14 человек, из которых 2 депутата. Так, за участие в организации и проведении в 2014 году незаконного референдума о признании так называемой самостоятельности "ДНР" приговорены 6 человек, обвинительные акты в отношении 5 лиц направлены в суд и еще 3-м лицам сообщено о подозрении», – отметили в прокуратуре.