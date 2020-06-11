Такого антирекорда еще не было: За сутки в Украине COVID-19 заболели 689 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 689 человек. Это новый антирекорд заболеваемости. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 689 человек. Из них 19 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 372 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 29070 человек. Из них 2092 ребенка и 5249 медработников. При этом в целом выздоровели 13141 человек. Летальных случаев 854», – сказал министр.

Глава Минздрава проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (125), Киевской (54), Ровенской (53) областях, а также г. Киеве (91).

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые сложные времена, в апреле. Когда у нас была достаточно напряженная ситуация», – подчеркнул Степанов.

Отметим, что по данным Минздрава, на сегодняшний день в Донецкой области зафиксированы 269 случаев COVID-19, в Луганской – 54.